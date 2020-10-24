PARRISHER, JESSIE WILSON 10/23/2020
Age: 30 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 180
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET