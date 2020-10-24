MONTGOMERY, DEVANTE DONNELL 10/24/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 130
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET