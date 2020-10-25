EDWARDS, PAUL DEIONIE 10/24/2020
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 165
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET