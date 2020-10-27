JAMES, AHMAD JACQWAN 10/26/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: Weight: 0

FTA - ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA - DISCHARGING FIREARM IN TOWN LIMITS OF WHITAKERS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA - INJURY TO REAL PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA - DISCHARGE WEAPON OCCUPIED PROP. - FELONY Bond: $12000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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