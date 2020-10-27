SMITH, GARY ARTHUR 10/26/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 170
CONSPIRACY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $300000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET