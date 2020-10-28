MONK, KAYRON DEONTRE 10/27/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 151
CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $8000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH A FIREARM OR OTHER DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET