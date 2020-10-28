MONK, KAYRON DEONTRE 10/27/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 151

CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $8000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH A FIREARM OR OTHER DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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