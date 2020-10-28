BAZEMORE, MICHAEL EARL 10/27/2020
Age: 37 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 170
FTA-INTERFERE EMERG COMMUNICATION - MISDEMEANOR Bond: $1015.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 10 AM TO 8 PM EDT THURSDAY... * WHAT...SOUTH WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH EXPECTED. * WHERE...PITT, DUPLIN, LENOIR, MARTIN AND GREENE COUNTIES. * WHEN...FROM 10 AM TO 8 PM EDT THURSDAY. * IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS. &&
BAZEMORE, MICHAEL EARL 10/27/2020
Age: 37 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 170
FTA-INTERFERE EMERG COMMUNICATION - MISDEMEANOR Bond: $1015.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET