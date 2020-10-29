MOORE, ELIJAH JAQUAN 10/28/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 195

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags