STRUNK, JENAE LAEVITTIA 10/28/2020
Age: 27 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 145
FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $300.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET