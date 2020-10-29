DAVIS, RAHKIYA TASHUAN 10/29/2020

Age: 29 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 183

CARRY CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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