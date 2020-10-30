NICHOLSON, DEVEN LESLIE 10/29/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 190
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INDECENT EXPOSURE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS MARIJUANA UP TP 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET