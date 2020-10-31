BROWN, KEITHAN DANMETRIUS 10/30/2020
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 145
CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSIOF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $400000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $400000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET