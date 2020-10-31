THOMPSON, CLIFTON LAMONT 10/30/2020
Age: 44 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 270
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
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MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD MARIJUANA - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET