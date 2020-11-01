GOSS, RODNEY ANTWAN 10/31/2020
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 190
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET