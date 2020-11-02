HANSEN, LEIF ERIK 11/01/2020
Age: 32 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 195
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM EST TUESDAY... * WHAT...LOW TEMPERATURES BETWEEN 30 AND 33 DEGREES WILL PRODUCE AREAS OF FROST. * WHERE...MARTIN, BEAUFORT, INLAND ONSLOW, WASHINGTON, GREENE, DUPLIN, LENOIR, NORTHERN CRAVEN, JONES AND PITT COUNTIES. * WHEN...LATE TONIGHT THROUGH EARLY TUESDAY MORNING. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&
HANSEN, LEIF ERIK 11/01/2020
Age: 32 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 195
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET