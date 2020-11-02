DEMPSEY, JAMES OLIVER 11/01/2020
Age: 31 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 200
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCHI VS CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET