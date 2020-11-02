DEMPSEY, JAMES OLIVER 11/01/2020

Age: 31 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 200

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCHI VS CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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