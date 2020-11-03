WILLIAMS, JORDAN LAMYKUL 11/02/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAKING AND ENTERING TO TERRORIZE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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