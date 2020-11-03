WILLIAMS, JORDAN LAMYKUL 11/02/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND ENTERING TO TERRORIZE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET