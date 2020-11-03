BOSWELL, RAKEEM TRI`MAN 11/02/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 206
DIS WEAPON OCC DWELL/MOVING VEH - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL IMPAIRED DRIVING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET