BARRETT, JASMINE NICOLE 11/03/2020
Age: 28 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 180
FIRST DEG TRESP-INFRASTRUCT - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - FAIL TO WEAR SEAT BELT - REAR SEAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET