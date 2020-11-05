ALSTON, DENNIS EARL 11/03/2020
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 255
FTA - DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - FAIL TO GIVE INFO/ AID PER INJ - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - LAR REMOVE/ DEST/ DEACT COMPO - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- HABITUAL FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET