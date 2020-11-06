DEANS, ANTONIO LEMONT 11/05/2020

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 140

FTA-CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags