HOPE, NATHANIEL EUGENE 11/07/2020
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 160
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH II CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET