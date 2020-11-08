MOORE, TAJA SENISE 11/08/2020
Age: 25 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 130
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET