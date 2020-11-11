REX, HOLLY DESERAY 11/10/2020

Age: 29 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 130

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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