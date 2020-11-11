PROCTOR, SHEMAR KOSIZARE 11/10/2020

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 250

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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