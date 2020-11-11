SANTIAGO, SADRACH 11/10/2020

Age: 45 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 165

POSS WEAPON MASS DESTRUCT - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags