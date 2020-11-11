GRIMES, CHRISTOPHER DEMOND 11/10/2020
Age: 44 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 165
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CITY/TOWN VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CONFINEMENT OF BITTING DOGS/CATS/ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DOG/CAT/FERRET VACCINATION - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAILURE TO VACCINATE DOG AND CATS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAILURE TO VACCINATE DOG AND CATS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAILURE TO VACCINATE DOG AND CATS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $6000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE KIDNAPPING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET