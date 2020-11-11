...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT EST TONIGHT
THROUGH LATE THURSDAY NIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF EASTERN NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, BEAUFORT, COASTAL ONSLOW, DUPLIN, EAST CARTERET, GREENE,
INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE,
MARTIN, NORTHERN CRAVEN, PAMLICO, PITT, SOUTHERN CRAVEN, TYRRELL,
WASHINGTON AND WEST CARTERET.
* FROM MIDNIGHT EST TONIGHT THROUGH LATE THURSDAY NIGHT.
* RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO 6 INCHES ARE POSSIBLE LATE TONIGHT
THROUGH LATE THURSDAY AS DEEP TROPICAL MOISTURE STREAMING OFF OF
TROPICAL STORM ETA INTERACTS WITH A SLOW MOVING FRONTAL BOUNDARY
OVER THE CAROLINAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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