ALDERMAN, TYLER OMMIE 11/11/2020

Age: 28 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 240

INTERFER EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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