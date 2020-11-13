POWELL, EDWARD EARL 11/11/2020
Age: 54 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 260
FTA-AWDW INTENT TO KILL - FELONY Bond: $50000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * AT 10:00 AM EST FRIDAY THE STAGE WAS 13.6 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 10:00 AM EST FRIDAY WAS 13.6 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 18.2 FEET EARLY TUESDAY AFTERNOON. * IMPACT...AT 18.0 FEET, HIGHWAY 123 JUST NORTH OF THE BRIDGE IN HOOKERTON FLOODS. WATER THREATENS HOMES ON LOOP ROAD AND FOUR WAY ROAD BETWEEN SNOW HILL AND HOOKERTON, AS WELL AS FURTHER UPSTREAM IN NORTHWEST GREENE COUNTY. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MODERATE FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * AT 10:00 AM EST FRIDAY THE STAGE WAS 13.0 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 10:00 AM EST FRIDAY WAS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 18.8 FEET EARLY MONDAY MORNING. * IMPACT...AT 19.0 FEET, SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES. &&