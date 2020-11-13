TYSON, SORQUAIL ANTHONY 11/11/2020

Age: 37 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 195

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET