WARD, TONY MORRIS 11/11/2020

Age: 54 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 180

FTA-CHILD NOT IN REAR SEAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET