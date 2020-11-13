WARD, TONY MORRIS 11/11/2020
Age: 54 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 180
FTA-CHILD NOT IN REAR SEAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET