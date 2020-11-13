HARRIS, TIFFANY LORRAINE 11/11/2020

Age: 37 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 198

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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Judicial Status: PRET

FTA-POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET