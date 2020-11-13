GILBERT, SHAIHE DESHAUN 11/11/2020

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 220

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET