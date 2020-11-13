NOBLES, JOSHUA LERNARD 11/11/2020

Age: 39 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET