PAGE, CHRISTOPHER TARIK 11/11/2020

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 241

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-REMOVE/TAMPER SEX OFFEN SBM - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET