PAGE, CHRISTOPHER TARIK 11/11/2020
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 241
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-REMOVE/TAMPER SEX OFFEN SBM - FELONY Bond: $150000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET