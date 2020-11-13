WEBB, JSHAUN SHAMARI 11/12/2020

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 195

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET