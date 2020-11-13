JAMES, KWAME OMARI 11/12/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 325

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD SYNTHETIC CANNABOID - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET