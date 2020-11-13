JEFFERSON, REKEVION TYRONE 11/12/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 130

FTA-CARRYING CONCEALED GUN - FELONY Bond: $12000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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