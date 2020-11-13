...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH
CAROLINA...
CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR
COUNTIES.
FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MAJOR FLOODING IS
FORECAST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS.
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON.
* AT 10:00 AM EST FRIDAY THE STAGE WAS 13.6 FEET.
* FLOOD STAGE IS 13.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST.
* RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING
AT 10:00 AM EST FRIDAY WAS 13.6 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 18.2 FEET
EARLY TUESDAY AFTERNOON.
* IMPACT...AT 18.0 FEET, HIGHWAY 123 JUST NORTH OF THE BRIDGE IN
HOOKERTON FLOODS. WATER THREATENS HOMES ON LOOP ROAD AND FOUR WAY
ROAD BETWEEN SNOW HILL AND HOOKERTON, AS WELL AS FURTHER UPSTREAM
IN NORTHWEST GREENE COUNTY.
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