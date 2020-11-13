GRAY, KENDRICK DASHON 11/12/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 210

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: UNSC Status: INAC

Judicial Status: PRET

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