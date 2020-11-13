MOORE, DIAVONTREL DALSHON 11/12/2020

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160

POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

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CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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