MIDGETT, ANTONIO LARENZO 11/12/2020

Age: 32 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 135

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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