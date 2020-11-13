SIRHAN, MUSTAFA MOHAMMAD 11/12/2020

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 204

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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