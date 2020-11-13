WILLIAMS, NATHAN EARL 11/13/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 150

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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