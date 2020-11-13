HARRIS, QUENTON LEON 11/13/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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