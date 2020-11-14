TYSON, DEVOSHIA KRESHUN 11/13/2020

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 175

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $120000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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