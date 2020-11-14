ENSLEY, JOSHUA PAUL 11/13/2020
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 160
VIOLATION OF PROBATION: DWI LEVEL I AGGRAVATED - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MAJOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 10:00 AM EST SATURDAY THE STAGE WAS 14.5 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MAJOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 10:00 AM EST SATURDAY WAS 14.5 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 18.0 FEET EARLY TUESDAY AFTERNOON. * IMPACT...AT 18.0 FEET, HIGHWAY 123 JUST NORTH OF THE BRIDGE IN HOOKERTON FLOODS. WATER THREATENS HOMES ON LOOP ROAD AND FOUR WAY ROAD BETWEEN SNOW HILL AND HOOKERTON, AS WELL AS FURTHER UPSTREAM IN NORTHWEST GREENE COUNTY. &&
...OBSERVED FLOODING CHANGED TO MINOR SEVERITY FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...OBSERVED FLOODING INCREASED TO MINOR SEVERITY... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 10:20 AM EST SATURDAY THE STAGE WAS 18.5 FEET. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 10:20 AM EST SATURDAY WAS 18.5 FEET. * FORECAST...NO FORECAST IS AVAILABLE FOR THIS LOCATION. * IMPACT...AT 18.0 FEET, MINOR FLOODING OCCURS ALONG THE RIVER. WATER FLOODS SEVERAL HOLES AT IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. WATER INUNDATES THE PUBLIC BOAT LAUNCH AREA OFF OF HWY 222. &&
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY. FOR THE TAR RIVER...INCLUDING GREENVILLE...MODERATE FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD NOT ATTEMPT TO DRIVE AROUND BARRICADES OR DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WATER.WEATHER.GOV/AHPS. ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 10:00 AM EST SATURDAY THE STAGE WAS 17.0 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 10:00 AM EST SATURDAY WAS 17.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 18.9 FEET EARLY MONDAY MORNING. * IMPACT...AT 19.0 FEET, SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES. &&
ENSLEY, JOSHUA PAUL 11/13/2020
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 160
VIOLATION OF PROBATION: DWI LEVEL I AGGRAVATED - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET