SUTTON, JAMIE JEFFERSON 11/13/2020

Age: 41 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 150

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC

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