TAFT, JAIME TAUREL 11/13/2020

Age: 34 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 210

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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