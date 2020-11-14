SHEPPARD, MALIK SHYHEIM 11/14/2020

Age: 25 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 140

FTA ATT OBTAIN CS FORGERY/FRAUD - FELONY Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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