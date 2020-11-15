HOPKINS, BRUCE DELAVAGAS 11/14/2020

Age: 48 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 220

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $300.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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